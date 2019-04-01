Усик - Такам: прогноз букмекеров на бой

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютирует в супертяжелой весовой категории в поединке против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Такам.

Букмекеры считают Усика фаворитом боя. На победу украинского боксера дается коэффициент 1,15, тогда как на успех Такама - 5,50. Ничья считается наименее вероятным вариантом завершения боя - 28,00.

Поединок Усик - Такам пройдет в США во второй половине мая - 17, 18 или 25 мая. Точная дата будет названа промоутерами позже.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Усик отказался от одного из титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе.