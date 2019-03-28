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Минус 1: Усик отказался от титула чемпиона мира

четверг, 28 марта 2019, 12:05

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе.

Об этом Усик сообщил в своем Instagram.

Такое решение украинец принял в связи с переходом в супертяжелую весовую категорию. Вместе с поясом Усик отказался от проведения боя с россиянином Денисом Лебедевым (32-2-1, 23 КО).

Напомним, что Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и владел поясами по версиям WBO, WBA, IBF и WBC. Эти титулы он завоевал 21 июля 2018 года в бою с россиянином Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). В том поединке украинец одержал победу единогласным решением судей.

18 мая Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1). В данный момент чемпионами мира в этой весовой категории являются Энтони Джошуа (WBO, WBA и IBF), а также Деонтей Уайлдер (WBC).

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

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