Усик устроил дуэль взглядов с самым сильным человеком мира: опубликованы фото

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик устроил дуэль взглядов с самым сильным человеком планеты Василием Вирастюком.

Соответствующие фото Вирастюк добавил в своем аккаунте в Instagram.

"1 апреля, и это не шутка. Разбавлю вашу ленту новостей позитивом! Дальше додумайте что-нибудь сами", - подписал снимок Вирастюк.

Отметим, что Усик и Вирастюк встретились на олимпийской базе в Конча-Заспе, где Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе.

Напомним, ранее стало известно, что соперником украинского боксера станет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российский боксер Александр Поветкин сделал интересное заявление о бое с Усиком.