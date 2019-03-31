Скандальная легенда ММА бросил вызов звезде Голливуда

Легендарный боец смешанных единоборств ММА Конор Макгрегор, недавно объявивший о завершении карьеры, вызвал на поединок голливудского актера Марка Уолберга.

Об этом Макгрегор написал в своем Twitter.

"Я решил бросить вызов голливудской актрисе Марку Уолбергу", - написал Макгрегор.

30-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе. За свою карьеру он провел 25 боев, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

Последний бой ирландец провел в октябре 2018 года и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Также Макгрегор известен своим боксерским поединком с легендарным Флойдом Мейвезером, в котором он также потерпел поражение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Макгрегор влип в очередной громкий скандал.