Чемпион мира отказался от боя с Ломаченко: названа причина

Чемпион мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) Ричард Комми (28-2, 25 КО) заявил, что в ближайшее время он не собирается проводить бой с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Слова Комми приводит GhanaWeb.

Ганец объяснил свой отказ травмой руки, которую он получил в чемпионском бою против россиянина Исы Чаниева.

"После того, как вы вернулись в строй после травмы, то явно не захотите сразу проводить бой с чемпионом и парнем, который считается лучшим боксером в мире вне зависимости от весовой категории. Вам нужно посмотреть на то, как работает ваша рука. Возможно, мне нужно защитить титул. Бой с Ломаченко нужно проводить находясь в идеальной форме, чтобы потом не искать оправданий", - сказал Комми.

Напомним, что 12 апреля Василий Ломаченко встретится с британским боксером Энтони Кроллой. На кону в этом поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA Super, которые принадлежат украинцу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сохранил первое место в престижном рейтинге.