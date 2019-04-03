"Динамо" совершило футбольный подвиг в матче с "Зарей": видеообзор

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Заря" в Запорожье принимала "Динамо". Встреча завершилась волевой победой киевлян со счетом 3:2.

ЗАРЯ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ГОЛОВ

"Заря" вышла вперед в середине первого тайма - Александр Караваев из центра штрафной пробил под штангу. Увеличить свое преимущество хозяевам удалось сразу после того, как "Динамо" осталось в меньшинстве (вторую желтую карточку получил Тамаш Кадар). Силас пробил со штрафного, Денис Бойко отбил мяч перед собой, а Максим Белый сыграл на добивании.

Однако в следующие десять минут "Динамо" сумело отыграться в меньшинстве. Сперва Виталий Буяльский отличился после классного прохода и передачи от Виктора Цыганкова, а затем уже сам капитан киевлян отличился красивым ударом со штрафного.

Последние двадцать минут матча команды провели в равных составах - Белый получил красную карточку за срыв выхода один на один.

Киевляне сумели вырвать победу благодаря голу с пенальти, который был назначен за игру рукой Вячеслава Чечера. Одиннадцатиметровый реализовал Цыганков.

"Заря" - "Динамо" - 2:3

Голы: Караваев, 32, Белый, 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82 (с пенальти)

"Заря": Махарадзе, Чеберко, Белый, Литвин, Караваев, Силас (Матеус, 60), Казаков, Хомченовский, Кабаев (Чечер, 71), Лунев, Будковский (Иванович, 77)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 90+4), Вербич, Шапаренко (Гармаш, 46), Цыганков, Русин (Сідклей, 46)

Предупреждения: Силас, 43, Будковский, 46, Лунев, 57, Кабаев, 60, Белый, 62, Чечер, 81 - Шапаренко, 39, Кадар, 48, Кендзера, 57, Буяльский, 84, Вербич, 90+1

Удаления: Белый, 69 - Кадар, 54

Ранее "Апостроф" также сообщал о том. что "Шахтер" в 23-м туре обыграл "Александрию".