"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Александрией" в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 23-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Александрию" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Александрии на стадионе "Ника".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Шахтер".

Единственный гол был забит на 12-й минуте встречи. Веллингтон Нем получил передачу в штрафной и был сбит Андреем Цуриковым. "Приговор" арбитра исполнил Жуниор Мораес, выполнивший 11-метровый удар в стиле Паненки. В середине тайма Цуриков мог исправиться, но ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину.

Во второй половине встречи хозяева владели территориальным преимуществом, но до опасных моментов дело так и не дошло.

"Шахтер", набрав 60 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги. "Александрия" осталась на третьей позиции, имея в активе 41 очко.

В следующем туре "Шахтер" дома сыграет с "Зарей". "Александрии" предстоит выездная игра со "Львовом". Оба матча состоятся 13 апреля.

"Александрия" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)

Гол: Мораес (12, с пенальти)

"Александрия": Панькив, Цуриков, Шендрик, Бабогло, Запорожан (Банада, 85), Ковалец, Гречишкин, Полярус (Пономарь, 78), Задерака (Шастал, 71), Лучкевич, Ситало.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Веллингтон Нем (Дентиньо, 80), Алан Патрик (Майкон, 90), Коваленко (Малышев, 86), Мораес.

Предупреждения: Цуриков (11), Алан Патрик (30), Коваленко (35), Гречишкин (37), Мораес (37), Степаненко (60), Шендрик (81), Тайсон (90), Ситало (90).

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