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Пощады не будет: в России суд вынес новое громкое решение по делу футболистов-дебоширов

среда, 03 апреля 2019, 19:46

Пресненский районный суд Москвы принял решение продлить арест российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на полгода.

Об этом сообщают российские СМИ.

По итогам заседания, которое проходило в закрытом режиме, Кокорин и Мамаев останутся под стражей на период судебного разбирательства до 25 сентября и, таким образом, проведут в СИЗО почти год.

Также под стражей оставлены брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий, которые являются фигурантами дела.

Первое открытое заседание по уголовному делу. которое возбуждено по статьям "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство", состоится во вторник, 9 апреля.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября. Утром 8 октября футболисты и их друзья устроили в Москве две драки, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, а также российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Ранее арест футболистов продлевался уже дважды.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в Москве напали на скандального спортивного журналиста.

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