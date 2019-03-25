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В России приняли важное решение по делу футболистов-дебоширов

понедельник, 25 марта 2019, 10:30

Уголовное дело в отношении бывших футболистов сборной России Павла Мамаева, Александра Кокорина и их соучастников передали в суд.

Об этом "Интерфаксу" сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ", - заявила Волк.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей с 11 октября. Утром 8 октября футболисты и их друзья в Москве устроили две драки, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, а также российские чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Московский городской суд отклонил апелляции российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева касательно продления срока содержания под стражей.

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