Припугнули: в Москве напали на скандального спортивного журналиста

В Москве неизвестный совершил нападение на российского спортивного журналиста, бывшего телекомментатора Василия Уткина.

Об этом Уткин сообщил в своем Telegram-канале.

Нападавший брызнул Уткину в лицо из газового баллончика.

"Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности. Чем брызнул - не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах", - написал журналист.

Позже Уткин добавил: "Это "черемуха". Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске. Меня припугнули. Нет сомнений, кто".

Отметим, что в выпуске "Футбольного клуба" на YouTube Уткин говорил о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. По информации журналиста, тренер влияет на карьеры игроков при помощи своего агента, юриста Алана Агузарова.

Также Уткин разместил в Twitter фотожабу с Черчесовым в виде Фредди Крюгера.

"Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в Telegram", - написал журналист.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в России приняли важное решение по делу футболистов-дебоширов.