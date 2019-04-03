В ФФУ приняли очень странное решение по матчу "Шахтер" - "Динамо"

Федерация футбола Украины назначила на матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" арбитра с очень небольшим опытом работы на высоком уровне.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Назначение на матч получил 37-летний Максим Козыряцкий из Запорожья. Ранее он отработал главным арбитром всего на восьми матчах чемпионата Украины, причем пять из них были с участием "Александрии".

В этом сезоне Козыряцкий работал на матчах "Динамо" - "Львов" (0:1) и "Ворскла" - "Шахтер" (0:2).

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 7 апреля в Харькове на стадионе "Металлист".

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный тренер оценил шансы "Шахтера" и "Динамо" в битве за Кубок Украины.