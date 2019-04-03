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В лучшем клубе мира приняли важное решение по вратарю сборной Украины

среда, 03 апреля 2019, 14:55

Мадридский "Реал" вновь отдаст в аренду украинского голкипера Андрея Лунина.

Об этом сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не собирается использовать украинца в следующем сезоне. Французский специалист рассчитывает на Кейлора Наваса, Тибо Куртуа и своего сына Луку Зидана.

Таким образом, Лунин вновь отправится в аренду.

В нынешнем сезоне 20-летний Лунин выступает на правах аренды за "Леганес", за который он провел пять матчей во всех турнирах и пропустил три гола. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" едва не опозорился в матче с худшей командой чемпионата Испании.

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