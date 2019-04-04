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Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с британским экс-чемпионом: названа сумма

четверг, 04 апреля 2019, 13:59

Стал известен гонорар чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО), который он получит за бой с британским экс-чемпионом Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Об этом сообщает Sport Arena.

За бой против Кроллы Ломаченко заработает 2,2 миллиона долларов.

Этот гонорар станет рекордным в карьере украинского боксера. За предыдущий бой против пуэрториканца Хосе Педрасы Ломаченко заработал около двух миллионов долларов.

Напомним, в бою с Кроллой, который пройдет 12 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center, Ломаченко будет проводить обязательную защиту своих титулов.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что чемпион мира отказался от боя с Ломаченко.

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