Перенос боя Усик - Такам: названа наиболее вероятная дата

Промоутер чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк назвал наиболее вероятную дату боя украинца против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Об этом сообщает iSport.ua.

По словам Красюка, бой, скорее всего, будет перенесен на 25 мая.

Также Красюк отметил, что поединок состоится или в Чикаго, или в Оксон-Хилле.

В андеркарте боя Усик - Такам свой поединок проведет украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО). Имя его соперника пока неизвестно.

Напомним, изначально планировалось провести бой Усика и Такама 18 мая, однако промоутеры решили перенести бой, так как в этот же вечер будет боксировать чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Бой против Такама станет для Усика дебютным в супертяжелом весе.

Ранее "Апостроф" опубликовал прогноз букмекеров на бой Усик - Такам.