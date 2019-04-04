Спасибо за все, легенда: в сети высмеяли уход еще одного бразильца из "Динамо"

Полузащитник Витор Буэно перешел из киевского "Динамо" в бразильский "Сан-Паулу".

Об этом сообщил официальный аккаунт "Сан-Паулу" в Twitter.

Бразильский футболист будет выступать за "Сан-Паулу" на правах аренды, которая рассчитана до 31 декабря 2020 года.

Буэно присоединился к "Динамо" лишь прошлым летом, но так и не сумел закрепиться в составе киевлян. На его счету лишь 3 матча в футболке киевского клуба.

Болельщики "Динамо" высмеяли трансфер Буэно.

"Спасибо за все, легенда", "А кто он был? Ну ладно. Наверное, что-то пропустил", "Замечательно! Сначала набирали, потом избавлялись", "Красников хоть для виду расскажет, как так получилось?", - комментируют новость фанаты.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее "Динамо" также покинул бразильский полузащитник Че-Че.