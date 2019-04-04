Спасибо за все, легенда: в сети высмеяли уход еще одного бразильца из "Динамо"

Полузащитник Витор Буэно перешел из киевского "Динамо" в бразильский "Сан-Паулу".
Об этом сообщил официальный аккаунт "Сан-Паулу" в Twitter.
Бразильский футболист будет выступать за "Сан-Паулу" на правах аренды, которая рассчитана до 31 декабря 2020 года.
Буэно присоединился к "Динамо" лишь прошлым летом, но так и не сумел закрепиться в составе киевлян. На его счету лишь 3 матча в футболке киевского клуба.
Болельщики "Динамо" высмеяли трансфер Буэно.
"Спасибо за все, легенда", "А кто он был? Ну ладно. Наверное, что-то пропустил", "Замечательно! Сначала набирали, потом избавлялись", "Красников хоть для виду расскажет, как так получилось?", - комментируют новость фанаты.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее "Динамо" также покинул бразильский полузащитник Че-Че.