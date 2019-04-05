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Выхожу на ринг убивать: соперник Кличко сделал громкое заявление перед возможным боем с украинцем
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Выхожу на ринг убивать: соперник Кличко сделал громкое заявление перед возможным боем с украинцем

пятница, 05 апреля 2019, 09:35

Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер не верит в то, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко захочет провести с ним бой, если решит вернуться в ринг.

По словам американца, Кличко нужно набрать форму, чтобы оказать должное сопротивление.

"Это все еще Кличко. Он делал невероятные вещи, и этого у него не отнять. Даже когда я ездил к нему в лагерь, то многому научился", - сказал Уайлдер.

Уайлдер считает, что Кличко много раз мог бросить ему вызов, но не делал этого, так как знал, что его ждет сложный поединок.

"Чтобы вернуться, ему нужно набрать оптимальную форму - особенно против меня, ведь я выхожу на ринг убивать", - добавил он.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Кличко сделали новое предложение по возвращению на ринг, удвоив гигантскую сумму.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Кличко, бокс, Уайлдер

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