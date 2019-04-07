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Где смотреть онлайн Аякс - Ювентус: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Аякс - Ювентус: расписание трансляций

воскресенье, 07 апреля 2019, 13:28

10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся голландский "Аякс" и итальянский "Ювентус". Встреча состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Ювентус".

Начало матча в 22:00.

АЯКС - ЮВЕНТУС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямая трансляция матча "Аякс" - "Ювентус" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

Напомним, что в 1/8 финала "Аякс" победил "Реал" (1:2 и 4:1), а "Ювентус" был сильнее "Атлетико" (0:2 и 3:0).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии.

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