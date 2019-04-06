"Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

На 38-й минуте арбитр мог назначить пенальти в ворота "Ювентуса" за игру рукой Алекса Сандро, но посмотрев видеооповтор, назначил лишь угловой. "Милан" не смутила эта неудача и всего через пару минут счет открыл Пентек. Бакайоко перехватил мяч перед штрафной хозяев. Хавбек моментально сориентировался и сразу же нашел партнера у ворот соперников, который расправился с голкипером.

Во втором тайме Дибала заработал пенальти и сам же его реализовал. В концовке встречи Пьянич подкараулил ошибку Калабрии, нашел в штрафной Кина, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

"Ювентус" продолжает безоговорочно лидировать в турнирной таблице Серии А, "Милан" остался на четвертой позиции.

"Ювентус" – "Милан" - 2:1 (0:1)

Голы: Дибала (60, с пенальти), Кин (85) - Пентек (40)

"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Спинаццола (Пьянич, 61), Джан (Хедира, 25), Бернардески, Манджукич, Дибала (Кин, 66).

"Милан": Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Кессье, Чалханоглу, Борини, Бакайоко, Сусо (Кастильехо, 76), Пентек.

Предупреждения: Бернардески (41), Мусаккьо (59), Чалханоглу (77), Манджукич (86).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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