РУС. | УКР.

суббота, 6 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

6 апреля

21:34
В сети появились новые фото и видео испытаний "умной" украинской ракеты
21:02
Назревает международный скандал: важного политика из Румынии не пустили в Украину
20:57
"Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии
20:34
Что значит "две полоски": сеть взорвали новые фотожабы президентской гонки
20:26
Журналисты нашли интересную связь между Зеленским и основателем Eurolab: опубликованы документы
19:56
Порошенко позвали на важную международную конференцию в сентябре
19:33
СБУ пришло с обысками к адепту "русского мира" в Николаеве: в сети напомнили фото с ним
19:01
Дело Гандзюк: обвиняемый активистами топ-чиновник подал в отставку
18:35
Директор НАБУ Сытник встретился с Шабуниным и адвокатом Коломойского
18:31
Какие сюрпризы ждут Зеленского во втором туре: назван неожиданный сценарий
18:02
Два популярных моста и центральные улицы Киева частично перекрыли: опубликованы список и карта
17:50
В России юношеский турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии

суббота, 06 апреля 2019, 20:57
Фото: twitter.com/juventusfc

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

На 38-й минуте арбитр мог назначить пенальти в ворота "Ювентуса" за игру рукой Алекса Сандро, но посмотрев видеооповтор, назначил лишь угловой. "Милан" не смутила эта неудача и всего через пару минут счет открыл Пентек. Бакайоко перехватил мяч перед штрафной хозяев. Хавбек моментально сориентировался и сразу же нашел партнера у ворот соперников, который расправился с голкипером.

Во втором тайме Дибала заработал пенальти и сам же его реализовал. В концовке встречи Пьянич подкараулил ошибку Калабрии, нашел в штрафной Кина, который с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

"Ювентус" продолжает безоговорочно лидировать в турнирной таблице Серии А, "Милан" остался на четвертой позиции.

"Ювентус" – "Милан" - 2:1 (0:1)

Голы: Дибала (60, с пенальти), Кин (85) - Пентек (40)

"Ювентус": Щесны, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Спинаццола (Пьянич, 61), Джан (Хедира, 25), Бернардески, Манджукич, Дибала (Кин, 66).

"Милан": Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Кессье, Чалханоглу, Борини, Бакайоко, Сусо (Кастильехо, 76), Пентек.

Предупреждения: Бернардески (41), Мусаккьо (59), Чалханоглу (77), Манджукич (86).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восхитил сеть интимным фото.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Барселона - Атлетико - 0:0 Онлайн-трансляция матча

Ювентус - Милан - 2:1 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Динамо Онлайн-трансляция матча

Надеяться и молиться: что грозит Украине за Мораеса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: