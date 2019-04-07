Шахтер в драматичном матче выбил Динамо из Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" стал полуфиналистом Кубка Украины. В матче четвертьфинала турнира дончане обыграли киевское "Динамо". В основное время команды сыграли вничью 1:1, а в серии пенальти "горняки" выиграли 4:3.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Киевляне довольно быстро вышли вперед усилиями Гармаша, который распечатал ворота Пятова уже на 9-й минуте. Отыграться "горняки" смогли только на 57-й минуте, когда свой гол забил Мораес.

После этого команды отыграли два дополнительных тайма, но голов не забивали. В серии пенальти "горняки" были сильнее - 4:3.

Шахтер - Динамо 1:1 (4:3 — по пен)

Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9



Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46) - Марлос (Нем, 67), Коваленко, Тайсон - Мораес.



Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Шапаренко (Буяльский, 81) - Цыганков, Гармаш, Вербич - Сидклей.



Предупреждения: Тайсон, Степаненко, Патрик, Мораес, Соломон, Майкон, Болбат — Кендзера, Шапаренко, Гармаш, Шепелев, Сидклей

На 61-й минуте был удален Денис Гармаш (Динамо) (повторное предупреждение).

На 69-й минуте был удален Жуниор Мораес (Шахтер) (повторное предупреждение).