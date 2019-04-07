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Шахтер - Динамо Онлайн-трансляция матча

Гранды украинского футбола встретятся в четвертьфинале Кубка Украины

воскресенье, 7 апреля 2019, 10:00
Гранды украинского футбола встретятся в четвертьфинале Кубка Украины Фото: ФК Шахтер

7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч 1/4 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Шахтер" и "Динамо" стартовали в Кубке Украины на предыдущей стадии. "Горняки" в 1/8 финала прошли "Олимпик" (3:2), а динамовцы обыграли "Минай" (3:1).

Эта встреча будет для команд уже четвертой в текущем сезоне. Матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), а в рамках УПЛ команды обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове).

В рамках Кубка Украины "горняки" и динамовцы ранее встречались 14 раз (10 - в финале). Все четыре встречи команд до финала завершались победами "Шахтера". В то же время в финалах у команд равенство - по пять побед ("Динамо" одну из них добыло в серии пенальти).

Главным арбитром матча назначен 37-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который ранее не обслуживал противостояния "Шахтера" и "Динамо".

ШАХТЕР - ДИНАМО

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