Шахтер - Динамо Онлайн-трансляция матча

7 апреля на стадионе "Металлист" в Харькове пройдет матч 1/4 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Шахтер" и "Динамо" стартовали в Кубке Украины на предыдущей стадии. "Горняки" в 1/8 финала прошли "Олимпик" (3:2), а динамовцы обыграли "Минай" (3:1).

Эта встреча будет для команд уже четвертой в текущем сезоне. Матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), а в рамках УПЛ команды обменялись домашними победами (1:0 в Киеве и 2:1 в Харькове).

В рамках Кубка Украины "горняки" и динамовцы ранее встречались 14 раз (10 - в финале). Все четыре встречи команд до финала завершались победами "Шахтера". В то же время в финалах у команд равенство - по пять побед ("Динамо" одну из них добыло в серии пенальти).

Главным арбитром матча назначен 37-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который ранее не обслуживал противостояния "Шахтера" и "Динамо".

ШАХТЕР - ДИНАМО