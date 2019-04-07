"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины: видеообзор

В матче 1/4 финала Кубка Украины луганская "Заря" обыграла ФК "Львов" и вышла в полуфинал. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Украина".

Единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник Богдан Леднев, которому удался блестящий удар со штрафного.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины состоится 8 апреля.

ФК "Львов" – "Заря" Луганск - 0:1 (0:0)

Гол: Леднев, 47

"Львов": Сарнавский, Борзенко, Парамонов, Воронин (Насонов, 78), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Липе, Таварес (Чина, 61), Да Силва, Бруно.

"Заря": Луис Филиппе, Литвин, Вернидуб, Тымчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Силас, Караваев, Хомченовский, Лунев, Будковский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" проиграла "Динамо" в чемпионате Украины.