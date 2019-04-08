Футбольный арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле: опубликовано трогательное видео

Румынский арбитр Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также является футбольным судьей, перед матчем.

Об этом сообщает bihon.ro.

"Станешь ли ты моей женой", - спросил Матица на глазах всего стадиона и игроков обеих команд, которые встретили его поступок аплодисментами. Дума не сдержала слез и ответила на предложение согласием.

22-летний Матица и 21-летняя Дума состоят в отношениях уже на протяжении трех лет. Они познакомились, когда их назначили работать на один из матчей. По словам Матицы, он попросил девушку, которая ранее занималась легкой атлетикой, помочь ему с разработкой спринтерской тактики.

Ранее "Апостроф" сообщал, что зажигательный танец легенды мирового футбола стал хитом в сети.