Два украинских чемпиона провели интересный бой: опубликовано видео

Два украинских спортсмена - чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко и борец греко-римского стиля Жан Беленюк - провели интересный бой.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook Беленюком.

В комментарии к ролику чемпион мира и Европы по борьбе написал: "Примерный видеорасклад на бой Ломаченко-Кролла. Уверен, Кролла будет выглядеть так же нелепо как я в этом ролике. Только не смеяться. Пока в этой теме мало чего секу. Удачи Василию Ломаченко".

Напомним, уже в ближайшее воскресенье Ломаченко будет защищать свои пояса по версиям WBA и WBO в бою с британцем Энтони Кроллой. "Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя, который пройдет в Лос-Анджелесе. Поединок начнется ориентировочно в 6.00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко завершил подготовку к бою с Кроллой.