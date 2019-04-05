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Ломаченко завершил подготовку к чемпионскому бою с британским боксером: опубликовано видео

пятница, 05 апреля 2019, 21:25

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) завершил подготовку к чемпионскому бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Об этом Ломаченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Тренировочный лагерь завершился. До встречи на арене Стейплз Центр в Лос-Анджелесе", - написал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля.

На кону этого поединка будут стоять титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO в легком весе, который принадлежат Ломаченко.

Что касается Кроллы, то он ранее владел чемпионским поясом по версии WBA в 2015-2016 годах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко получит рекордный гонорар за бой с британским экс-чемпионом.

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