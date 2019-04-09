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Фанаты в гробу принесли погибшего друга на матч любимой команды: опубликовано видео

вторник, 09 апреля 2019, 13:36

В конце марта в Колумбии один из матчей местного чемпионата страны с участием команды "Кукута Депортиво" посетил убитый днем ранее фанат.

Как сообщил в Twitter журналист издания True Faith Джон Милтон, 17-летний Кристофер Джейк погиб за сутки до игры любимой команды. Однако на следующий день вместо дороги на кладбище парень отправился на футбольный матч. Его близкие товарищи уговорили родственников разрешить им принести тело друга в гробу на игру любимой команды.

Примечательно, что когда погибшего фаната занесли на трибуну стадиона, "Кукута Депортиво" смог забить и сравнять счет в матче.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле.

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