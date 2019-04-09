Ливерпуль - Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и португальский "Порту". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 1,30. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех португальцев предлагается коэффициент 10,00.

Напомним, "Ливерпуль" вышел в плей-офф со второго места в группе С, а "Порту" без поражений занял первое место в группе D. В 1/8 финала "Ливерпуль" прошел "Баварию" (0:0 и 3:1), "Порту" был сильнее "Ромы" (1:2 и 3:1).

ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН МАТЧ "ЛИВЕРПУЛЬ" - "ПОРТУ"



В прошлом сезоне команды пересеклись на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда дальше без проблем прошел "Ливерпуль". В первом матче, который состоялся в Португалии, англичане разгромили соперника со счетом 5:0. Ответный поединок практически не имел значения и завершился вничью - 0:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.