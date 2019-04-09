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Ливерпуль - Порту: онлайн видео голов

вторник, 09 апреля 2019, 22:17

В Ливерпуле в эти минуты проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором одноименный клуб принимает "Порту".

На "Апострофе" проходит онлайн-трансляция встречи английского и португальского клубов.

На 5-й минуте хозяев вперед вывел Наби Кейта.

На 26-й минуте второй гол в игре забил Фирмино.

ЛИВЕРПУЛЬ - ПОРТУ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" оказался сильнее "Баварии" (0:0 и 3:1), а "Порту" прошел "Рому" (1:2, 3:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших игроков мира забил потрясающий по красоте гол.

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