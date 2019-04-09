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Один из лучших игроков мира забил потрясающий по красоте гол: опубликовано видео

вторник, 09 апреля 2019, 11:52

В матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу между "Челси" и "Вест Хэмом" был забит невероятный по красоте гол.

Его автором стал полузащитник "пенсионеров" Эден Азар. На 24-й минуте встречи бельгиец, получив мяч практически в центре поля от Каллума Хадсон-Одои, на дриблинге обошел нескольких соперников, вошел в штрафную площадь и пробил в самый угол метров с 11-ти.

Этот гол стал первым в игре. На 90-й минуте Азар оформил дубль, установив окончательный счет в матче - 2:0. Победа позволила "Челси" подняться на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 66 очков.

Азар возглавил рейтинг игроков Премьер-Лиги по показателю "гол+пас". Он забил 16 мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле.

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