России не дали: названы хозяева Кубка Америки-2020

Чемпионат Южной Америки по футболу 2020 года пройдет в Аргентине и Колумбии.

Об этом сообщили в Южноамериканской конфедерации футбола.

За право проведения турнира боролись также США, Австралия, Китай, Россия и Катар. Однако в итоге победила совместная заявка двух южноамериканских стран.

Кубок Америки-2020 начнется 12 июня и завершится ровно через месяц. По графику он полностью совпадает с временем проведения финального этапа чемпионата Европы 2020 года.

Колумбия в последний раз принимала чемпионат Южной Америки по футболу в 2001 году, а Аргентина - в 2011.

Напомним, Россия была хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако за долго до старта турнира страну-хозяйку обвинили в том, что она получила это право путем дачи взятки чиновникам из ФИФА.

Ранее "Апостроф" сообщал, что фанаты в гробу принесли погибшего друга на матч любимой команды.