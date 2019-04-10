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Шок и реанимация: известный футболист резко высказался о Ракицком

среда, 10 апреля 2019, 12:10

Защитник "Карпат" и бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий назвал шоком и реанимацией переход Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в российский "Зенит".

Об этом футболист рассказал в интервью YouTube-каналу "Trендец".

"Переход Ракицкого - это шок, реанимация. Сейчас модно говорить "кормилец, семью кормит". "Футбол вне политики", "музыка без границ". Меня о Ярике довольно много спрашивали. Почему он гимн не поет, почему держится за печень? Я пытался сглаживать углы. До последнего не хотелось верить, что он перейдет в "Зенит". "Шахтер" провернул классную сделку, заработал деньги. Ну, а Ярик... Думаю, он заработал на не одно поколение", - сказал Федецкий.

Напомним, минувшей зимой "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтера" за 10 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что России не дали право проведения Кубка Америки-2020.

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