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Как Ломаченко уничтожает соперников: яркое видео

четверг, 11 апреля 2019, 14:27

Перед боем против британца Энтони Кроллы (34-6-3, 13 KO) украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) продемонстрировал лучшие моменты того, как он разбирался со своими предыдущими соперниками.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Соответствующим видео украинец поделился в Instagram.

Напомним, бой между Ломаченко и Кроллой пройдет в ночь с пятницы на субботу. Ориентировочно поединок начнется в 6.00 утра 13 марта. На кону будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которыми владеет 31-летний украинец. В среду боксеры провели первую дуэль взглядов.

Для Ломаченко бой против Кроллы станет 14-м на профессиональном ринге. В предыдущих поединках он одержал 12 побед при 1 поражении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что церемония взвешивания перед боем Ломаченко - Кролла была перенесена из-за смерти рэпера Nipsey Hussle.

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