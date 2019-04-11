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В дело вмешались похороны: церемония взвешивания Ломаченко и Кроллы перенесена

четверг, 11 апреля 2019, 13:10

Церемония взвешивания перед чемпионским боем в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой перенесена.

Об этом рассказал промоутер Боб Арум, его слова приводит isport.ua.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

"Нам позвонили со Staples Center и сказали, что у нас есть право на помещение для взвешивания с 13:00, но у них с 10 до 12 запланирована поминальная служба. Нас попросили перенести место взвешивания и мы согласились.

Это даже не был вопрос, потому что они заслужили такое место, как Staples Center для поминальной службы, и мы никогда не будем стоять на пути. Это был даже не вопрос. Конечно, мы были рады уступить им", - сказал Арум.

Отметим, что перенос церемонии взвешивания связан со смертью рэпера Nipsey Hussle. Теперь Ломаченко и Кролла встанут на весы не в Staples Center, как было запланировано ранее, а в North Plaza.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко и Кролла провели дуэль взглядов.

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