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Ломаченко - Кролла Онлайн-трансляция чемпионского боя

Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов в поединке с британским боксером

четверг, 11 апреля 2019, 10:57
Ломаченко проведет защиту чемпионских титулов в поединке с британским боксером

В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center состоится чемпионский бой между украинским боксером Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кролла.

Начало боя - ориентировочно в 6.00.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат 31-летнему Ломаченко.

Что касается 32-летнего Кроллы, то ранее он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в 2015-2016 годах, но затем проиграл Хорхе Линаресу. Через несколько месяцев боксеры провели реванш, в котором победу вновь одержал Линарес. В 2018 году все тот же Линарес нокаутом проиграл Ломаченко.

В среду боксеры провели первую дуэль взглядов.

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