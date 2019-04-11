Очередной бесплатный шлак: эксперт громко раскритиковал трансфер "Динамо"

Футбольный журналист и блогер Кирилл Крыжановский подверг критике киевское "Динамо" из-за перехода уругвайского форварда Карлоса де Пену.

Об этом Крыжановский написал на своей странице в Facebook.

"Очередной бесплатный шлак подано. По мотивам Карлоса Самбрано и Александара Пантича - встречайте нового дармоеда. Карлос де Пенья (27 лет, левый вингер/полузащитник)

С 19 июля 2017 по 1 января 2018 - без клуба. с 1 января 2019 по 10 апреля 2019 - без клуба. За последние 21 месяц - 9 месяцев без клуба и игровой практики. Последний матч провел 31 октября 2018-го года - полгода вообще нигде не играл. Так победим!" - написал эксперт.

Также журналист привел статистику уругвайца за карьеру в Европе: "Немного по Пенье, чтобы не было больше вопросов. Выступления за "Миддлсбро". В Чемпионшипе: 28 раз в заявке команды, 3 раза в основе, 3 выхода на замену, в сумме 242 минуты, 22 матча провел на скамейке запасных. За "Миддлсбро" в АПЛ: 0 матчей в заявке, 8 матчей за резервную команду. За "Миддлсбро" в Кубке Англии и Кубке Лиги: 4 матча в основе, 1 гол. Итого в Англии за 2 года на контракте с "Миддлсбро": 7 выходов в основе, 1 гол, 3 выхода на замену. Аренда во 2-й испанский дивизионе (Сегунду): 3 выхода в основе, 4 выхода на замену, 5 матчей на скамейке запасных, 1 гол.

Европейская карьера де Пеньи в чемпионатах (вторых дивизионах) за 2 полноценных сезона: 578 минут (6,5 полных матчей), 1 гол.

Динамо подписало игрока, который в Чемпионшипе и Сегунде был безнадежным запасным. Это фактаж. Все остальное - домыслы", - добавил Крыжановский.

Напомним, что де Пена достался киевлянам абсолютно бесплатно, так как имел статус свободного агента.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" в драматичном матче выбил "Динамо" из Кубка Украины.