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"Динамо" неожиданно подписало очередного легионера: опубликовано фото

среда, 10 апреля 2019, 17:37

Киевское "Динамо" подписало контракт с 27-летним уругвайским форвардом Карлосом де Пеной.

На официальном сайте столичной команды говорится, что соглашение оформлено до конца текущего сезона с опцией продления.

Известно, что де Пена достался киевлянам абсолютно бесплатно, так как имел статус свободного агента.

В "Динамо" новичок будет выступать под 14-м номером. На сайте киевлян говорится, что при необходимости де Пена может закрыть фланги.

Карлос де Пена - воспитанник футбольной школы уругвайского клуба "Насьональ". Также он играл за английский "Миддлсбро" и испанский "Овьедо". В прошлом году форвард вернулся в "Насьональ", а по окончании сезона расторг контракт с клубом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" и стал полуфиналистом Кубка Украины.

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