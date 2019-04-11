Украинский чемпион сломал соперника на дуэли взглядов: опубликовано видео

В среду, 10 апреля, состоялась первая дуэль взглядов у украинского боксера Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 KO).

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка Ломаченко-Кролла.

Несмотря на то, что бой против Кроллы еще не состоялся, украинец уже начал строить планы на будущее.

"Могу сказать, что поединок 12 апреля будет тяжелым. Я попробую показать все своим умения и навыки, сделаю все, что мне под силу. Поединок с Майки Гарсией? Да, мне все еще интересно это, но все зависит от него - ему нужно опуститься в весе. Моя цель - объединить титулы, поэтому следующий соперник после Энтони не так важен - любой обладатель титула. Я хочу IBF или WBC", - сказал Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко провел интересный бой против борца Жана Беленюка.