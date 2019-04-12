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Ломаченко проиграл своему сопернику на весах: опубликовано фото и видео

пятница, 12 апреля 2019, 09:32

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) прошли церемонию взвешивания перед боем.

ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Победу на весах одержал Кролла, который оказался тяжелее оппонента на 200 граммов - 61,14 кг против 60,96 кг.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center.

Начало боя - ориентировочно в 6.00.

На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат Ломаченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко победил Кроллу в дуэли взглядов перед боем.

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