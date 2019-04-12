Ломаченко проиграл своему сопернику на весах: опубликовано фото и видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский боксер Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) прошли церемонию взвешивания перед боем.
ЛОМАЧЕНКО - КРОЛЛА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ
Победу на весах одержал Кролла, который оказался тяжелее оппонента на 200 граммов - 61,14 кг против 60,96 кг.
Бой состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на легендарной арене Staples Center.
Начало боя - ориентировочно в 6.00.
На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и журнала The Ring, которые принадлежат Ломаченко.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко победил Кроллу в дуэли взглядов перед боем.