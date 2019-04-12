Непобедимый американский боксер сделал оскорбительное заявление в адрес Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО) в оскорбительной форме прокомментировал слова украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО), который заявил, что готов драться с ним бесплатно.

Свое высказывание Дэвис опубликовал в Instagram.

"Ублюдок сказал, что будет драться со мной бесплатно... Теперь я даже не могу не обращать на него внимание", - написал Дэвис.

24-летний Дэвис является суперчемпионом мира по версии WBA в полулегком весе. Что касается 31-летнего Ломаченко, то он ранее являлся чемпионом мира по версии WBA в полулегком весе. В данный момент украинец выступает в легком весе, являясь суперчемпионом по версиям WBA и WBO.

Ранее "Апостроф" публиковал слова Ломаченко в адрес Дэвиса.