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"Динамо" добыло сложнейшую победу в чемпионате Украины: видеообзор

суббота, 13 апреля 2019, 16:05

Киевское "Динамо" взяло три очка в выездной игре против Мариуполя. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Динамо".

Киевляне на протяжении всей игры не выглядели лучше соперника, хотя и создали немало опасных моментов у ворот хозяев поля. При этом "Мариуполь" активно отвечал на попытки киевлян и в некоторых отрезках встречи выглядел куда лучше соперника.

Ключевым стал заключительный отрезок встречи, когда Цыганков замкнул фланговый навес от Миколенко.

Мариуполь —- Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 74.

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Мишнев, Пихаленок (Федорчук, 64), Игнатенко, Зубков, Борячук (Сикан, 79), Горбунов (Вакула, 58).

Динамо: Бойко, Попов, Шабанов, Бурда, Миколенко, Сидорчук (Исаенко, 70), Шепелев, Андриевский, Сидклей (Цитаишвили, 46), Вербич, Цыганков.

Предупреждения: Игнатенко, Демири - Андриевский, Попов, Бурда, Шепелев.

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