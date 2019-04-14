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Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая, Mercedes сделал золотой дубль

воскресенье, 14 апреля 2019, 12:45

В Китае состоялся 3-й этап чемпионата мира Формулы-1. Победителем гонки стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон преодолел дистанцию за 1 час 32 минуты 6 секунд. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, который уступил победителю 6,5 секунд. В призовую тройку также вошел немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель, отставший от Хэмилтона на 13,7 секунд.

Благодаря победе Хэмилтон вышел на первое место в общем зачете, набрав 68 очков. Второе место занимает Боттас (62), на третьей позиции находится Макс Ферстаппен (39).

Результаты Гран-при Китая.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1:32:06.350

2. Валттери Боттас (Mercedes) - +6,552

3. Себастьян Феттель (Ferrari) - +13,744

4. Макс Ферстаппен (Reb Bull) - +27,627

5. Шарль Леклер (Ferrari) — +31,276

6. Пьер Гасли (Red Bull) - +1.29,307

7. Даниэль Риккардо (Renault) - +1 круг

8. Серхио Перес (Racing Point) - +1 круг

9. Кими Райкконен (Alfa Romeo) - +1 круг

10. Александер Албон (Toro Rosso) - +1 круг

11. Ромен Грожан (Haas) - +1 круг

12. Кевин Магнуссен (Haas) - +1 круг

13. Лэнс Стролл (Racing Point) - +1 круг

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) - +1 круг

15. Карлос Сайнс (McLaren) - +1 круг

16. Джордж Расселл (Williams) - +2 круга

17. Роберт Кубица (Williams) - +2 круга

18. Ландо Норрис (McLaren) - не финишировал

19. Даниил Квят (Toro Rosso) - не финишировал

20. Нико Хюлькенберг (Renault) - не финишировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье Шумахера сделали заявление о состоянии травмированного автогонщика Формулы-1.

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