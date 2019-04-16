Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн видео голов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" обыгрывает английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Встреча проходит в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед".

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. Месси сам же отобрал мяч и пробил из-за пределов штрафной - мяч влетел точно в правый от де Хеа угол. Через четыре минуты аргентинец удвоил преимущество своей команды. На этот раз он пробил из-за штрафной с "нерабочей" правой. Де Хеа обязан был забирать мяч, но пропустил его под мышкой.

"Барселона" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия – 2:0 (2:0)

Голы: Месси (16), Месси (20).





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