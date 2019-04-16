Озвучены шокирующие премиальные футболистов "Барселоны" за выход в полуфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 16 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, некоторые из игроков каталонского клуба, в случае выхода команды в следующую стадию турнира, заработают солидный бонус к зарплате. Получить дополнительную финансовую выгоду от игр с "Манчестер Юнайтед" могут те футболисты, которые недавно продлили контракт с "Барселоной". За две игры с англичанами, в случае успешного для них исхода, они смогут заработать до миллиона евро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда "Барселоны" удивил прогнозом на матч против "Манчестер Юнайтед".