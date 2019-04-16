Один из богатейших клубов мира сделал важное заявление по трагедии с Нотр-Дам

Многолетний чемпион Франции "ПСЖ" готов поддержать реконструкцию собора Нотр-Дам-де-Пари, который серьезно пострадал в результате пожара 15 апреля.

На официальном сайте парижан говорится, что клуб готов помочь с реконструкцией в долгосрочной перспективе.

Так, парижский клуб пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы стимулировать болельщиков и партнеров "ПСЖ" принимать участие в сборе средств. В клубе заявили, что также готовы поддержать пожарных, которые боролись с огнем в соборе.

"Также Пари Сен-Жермен хотел бы выразить восхищение и солидарность с парижскими пожарными, которые благодаря своей храбрости и приверженности делу смогли ликвидировать пожар и уменьшить масштабы ущерба", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный украинский художник отреагировал на пожар в Нотр-Даме.