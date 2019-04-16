В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, весь мир был потрясен ужасным пожаром в знаменитом Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), Пламя, которое удалось побороть лишь к утру 16 апреля, нанесло серьезнейший ущерб собору. Один из очевидцев пожара, украинец ИГОРЬ КАРУМОВ, рассказал "Апострофу" подробности этих трагических событий. Игорь Карумов - из Одессы. В настоящее время он живет в Париже, является президентом любительского футбольного клуба FC Bandera Paris, а также имеет отношение к строительному бизнесу.

- Что вы можете сказать о пожаре в Соборе Парижской Богоматери? Что там произошло?

- Там велась реставрация. Бригада рабочих из 6 человек работала на очень большой высоте. В 17.00 они завершили рабочий день и ушли. Очевидно, кто-то из них бросил окурок, из-за которого и произошел пожар. К 6 часам вечера пламя разгорелось. На беду, в этот день в Париже был очень сильный ветер. Если бы этого ветра не было, как знать, может быть пожар и не был бы настолько сильным.

- А как шло тушение пожара? Почему пламя удалось побороть с таким большим трудом?

- В шесть часов вечера, вокруг Нотр-Дам - очень большие пробки. Пока пожарные добрались до места событий по этим заторам - прошло еще около часа. Они приехали, развернули свои лестницы, но оказалось что максимальная длина лестниц - 30 метров, а ведь только первая стена собора имеет высоту в 90 метров. Некоторое время они были вынуждены просто стоять и смотреть, как это все горит. Попытка тушить пламя водой также вышла не слишком удачной - ветер был настолько силен, что просто сбивал струю воды. Это эффектно смотрелось для камер, но по факту первое время тушение вообще не происходило.

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- Были рекомендации, в частности, от президента США Дональда Трампа, тушить пожар с воздуха.

- Я слышал эти идеи. Но это совершенно невозможно. Ведь Собор - это архитектурный памятник и если на нее сверху сбросить 2-3 тонны воды, то можно просто проломать перекрытия.

Версия насчет брошенного окурка - это ваше предположение или есть уже какие-то официальные итоги?

- Это моя версия. Мы также имеем отношение к строительству, занимались ремонтом крыш, хотя и не реставрировали памятники архитектуры. Кто-то кинул окурок. Кто это сделал, выяснить довольно просто. К месту, где проводились реставрационные работы, доступ ограничен. Чтобы туда попасть, необходимо иметь соответствующую квалификацию и снаряжение. Сейчас уже допрашивают команду, которая вела эти работы, а также директора этой фирмы и архитектора. Сейчас также ожидается заключение от спасателей. Дело в том, что камень нагрелся от огня и расширился. Сейчас же он начал охлаждаться и, совершенно не исключено, что в стенах еще могут появиться трещины. Так что зона вокруг собора пока не очень безопасна. Однако когда спасатели дадут "добро", к работе приступят эксперты-криминалисты.

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- Вы были возле собора, когда начался пожар? Видели, что там происходило?

- Да, наш офис находится в полутора километрах от Нотр-Дам. Температура возле пылающего сооружения была настолько высокой, что на расстоянии метров в 500 ощущался кошмарный жар. Когда я пришел, возле Собора собрались простые люди, они стояли и пели молитвы.

Дело в том, что, как раз в понедельник, должно было состояться обращение к народу президента Франции Эммануэля Макрона по поводу движения "желтых жилетов". У нас проходил мини-референдум, правительство собирало мнения людей о том, какие нужны реформы. Макрон должен был сообщить о результатах. Но из-за пожара, он отменил свое обращение и трижды приезжал к Собору. Вообще, события минувшего понедельника очень сплотили французов. Все разговоры о "желтых жилетах" затихли. Бывший министр культуры предложил всем сброситься по одному евро, чтобы вся нация участвовала в восстановлении собора. Французский олигарх Пино заявил, что уже готов перечислить на эти нужды 200 миллионов евро, еще один бизнесмен заявил, что готов дать 100 миллионов, мэрия Парижа уже выделила 50 миллионов евро. Парижская область дала еще 10 миллионов. Так что я думаю, денег соберут столько, что можно будет восстановить три Нотр-Дама.

На самом деле катастрофа здесь не выглядит такой уже страшной. Я слышал разговор со священником. Он сказал, что это все только камень, а самое главное - это вера и общение с Богом.