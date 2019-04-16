Было ужасно красиво: известный украинский художник отреагировал на пожар в Нотр-Даме

Пожар в соборе Парижской Богоматери был зрелищем неоднозначным, но это действительно большая утрата для культуры.

Об этом в комментарии" Апострофу" сказал украинский художник Никита Кравцов.

"Это действительно трагедия и большая утрата не столько религиозного характера, а по большей степени культурного. Огромный пласт истории, буквально за 4 часа стал пеплом, который вдохнули парижане и гости столицы, наблюдавшие за развитием пожара. Зрелище было очень неоднозначным. Можно сказать это было ужасно красиво", - сказал он.

Художник отметил, что к месту происшествия съехалось много местных и туристов.

"Люди плакали, пели католические гимны, кто-то пил вино и смотрел, как горит история. Вечер был очень эмоциональным, но спокойным. Провокаций не было".

"Сейчас многие склонны к тому, что виной стала халатность рабочих. Собор длительное время был на реставрации. Пожар начался как раз на том месте крыши, на котором проходили ремонтные работы. Но есть также отдельные приверженцы конспирологии, которые считают, что трагедия каким-то образом связана с политической ситуацией. Поэтому все ждут результатов расследования", - рассказал художник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", легендарный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) потерпел серьезный ущерб от катастрофического пожара в понедельник, 15 апреля, однако основную структуру здания удалось сохранить.