Команда украинца вылетела из Лиги чемпионов в сумасшедшем матче-триллере

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 4:3. Но по сумме двух встреч в полуфинал вышел "Тоттенхэм".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Рахим Стерлинг получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний угол. Но уже через три минуты Сон Хын Мин восстановил равновесие, точно пробив с линии штрафной. Еще через три минуты кореец вывел гостей вперед, выполнив идеальный обводящий удар с 15 метров. Всего через минуту счет вновь стал равным усилиями Бернарду Силвы, который переправил мяч в сетку транзитом от ноги Роуза. На 21-й минуте Стерлинг вывел хозяев вперед замкнув прострел де Брюйне.

На 59-й минуте Агуэро забил "Тоттенхэму" четвертый гол, поразив ближний угол ударом с близкого расстояния. Но вскоре Льоренте после подачи углового забил третий гол, который и стал решающим в матче.

В компенсированное время Стерлинг отправил в ворота гостей пятый мяч, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол, зафиксировав офсайд.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом", который ранее выбил из турнира "Ювентус".

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия - 4:3 (3:2) - первый матч - 0:1

Голы: Стерлинг (4, 21), Б. Силва (11), Агуэро (59) - Сон Хын Мин (7, 10), Льоренте (73)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 82), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон Хын Мин.

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