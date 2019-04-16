Роналду и компания с позором вылетели из Лиги чемпионов

В Турине прошел ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором чемпион Италии "Ювентус" принимал нидерландский "Аякс". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. В первой встрече была зафиксирована ничья - 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

Нидерландский клуб сотворил очередную сенсацию, выбив из Лиги чемпионов "Ювентус". В гостях "Аякс" обыграл чемпиона Италии со счетом 2:1.

Примечательно, что хозяева поля вышли вперед первыми, когда отличился Роналду. Спустя несколько минут после гола португальца ван де Бек счет сравнял, а во втором тайме де Лигт вывел свою команду вперед.

Обзор матча: