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Лига Европы: "Арсенал" уверенно выиграл в Неаполе и вышел в полуфинал

четверг, 18 апреля 2019, 23:55
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Фото: twitter.com/Arsenal

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" вновь обыграл "Наполи" и завоевал путевку в полуфинал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Арсенал".

Единственный гол был забит на 36-й минуте. Александр Ляказетт заработал штрафной удар в 27 метрах от ворот и сам же его реализовал, выполнив прекрасный дальний удар. "Наполи" пытался отыграться, но моментов у ворот соперника практически не создал.

В полуфинале "Арсенал" сыграет с "Валенсией".

"Наполи" Италия – "Арсенал" Англия - 0:1 (0:1) - первый матч - 0:2
Гол: Ляказетт, 36

"Наполи": Мерет, Кирикеш, Гулям (Мариу Руй, 71), Максимович (Мертенс, 46), Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье (Юнес, 61), Милик.

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра, Мэйтленд-Найлз, Джака (Эль-Ненни, 61), Рэмзи (Мхитарян, 34), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 68).

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