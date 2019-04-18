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Наполи - Арсенал Онлайн-трансляция матча

В Неаполе определится полуфиналист Лиги Европы

четверг, 18 апреля 2019, 00:15
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В Неаполе определится полуфиналист Лиги Европы Фото: uefa.com

18 апреля в Неаполе состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Наполи" сыграет против лондонского "Арсенала". В первой игре англичане были сильнее соперника - 2:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Арсенал".

Начало игры в 22:00.

После поражения в выездной игре неаполитанцам нужно особенно постараться, чтобы пробиться в следующий раунд турнира.

Букмекеры считают, что в основное время "Наполи" является фаворитом и имеет больше шансов на победу. На такой исход установлен коэффициент 1,66. А вот шансы на выход в полуфинал у итальянцев значительно меньше – коэффициент 4,15. На победу лондонского клуба в основное время на стадионе "Сан-Паоло" можно поставить с коэффициентом 4,85.

Ранее команды играли между собой трижды - дважды побеждал "Арсенал" и одна виктория у "Наполи". Интересно, что все встречи завершались с одинаковым счетом 2:0.

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