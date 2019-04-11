Лига Европы: "Арсенал" одержал уверенную победу над итальянским топ-клубом

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" обыграл "Наполи" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Наполи".

Счет был открыт на 14-й минуте. Ляказетт получил пас на фланге, нашел в штрафной Мейтленд-Найлза, после чего последовала передача на Рэмзи, который с 10 метров переправил мяч в сетку. На 25-й минуте Торрейра совершил перехват в центре, прошел до штрафной и нанес удар с 20 метров. Мяч шел мимо ворот, но попал в Кулибали, от которого отскочил в сетку. В концовке первого тайма Инсинье мог сократить разрыв в счете, но с восьми метров пробил выше ворот.

Во второй половине у "Арсенала" было как минимум пять верных моментов, но гостей либо спасал вратарь, либо "канониры" били мимо ворот. Пару моментов имел также и "Наполи", но счет остался неизменным.

Ответный матч состоится в Неаполе 18 апреля.

"Арсенал" Англия – "Наполи" Италия - 2:0 (2:0)

Голы: Рэмзи (14), Кулибали (25, автогол)

"Арсенал": Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Эль-Ненни, 77), Мэйтленд-Найлз, Рэмзи, Озил (Мхитарян, 67), Обамеянг, Ляказетт (Ивоби, 67).

"Наполи": Мерет, Максимович, Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Руис (Уна, 82), Инсинье (Юнес, 82), Мертенс (Милик, 66).

Предупреждение: Хюсай (46).

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